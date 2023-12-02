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12:30, 2 декабря 2023Россия

Армия России нанесла 27 групповых ударов по ВСУ

ВС РФ нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием по инфраструктуре ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские военные нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по инфраструктуре Вооруженных сил Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что были поражены, в частности, объекты военной аэродромной инфраструктуры, арсеналы, места хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники, базы горючего, а также пункты размещения подразделений противника.

«Все назначенные объекты поражены», — заявили в ведомстве.

Ранее там также сообщили, что потери украинской армии за прошедшую неделю на краснолиманском направлении составили более 950 человек.

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      Варвара Кошечкина
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