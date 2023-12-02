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12:29, 2 декабря 2023Россия

ВСУ потеряли за неделю почти тысячу бойцов под Красным Лиманом

Минобороны: ВСУ потеряли за неделю более 950 военнослужащих под Красным Лиманом
СюжетМинобороны:

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшую неделю на красно-лиманском направлении составили более 950 человек. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Речь идет о боях в районе населенных пунктов Торское, Серебрянка, Григоровка и Красный Лиман соответственно. Также украинская армия лишилась за это время семи боевых бронированных машин и 21 автомобиля.

В общей сложности за неделю российские бойцы отразили 13 атак с украинской стороны. На российские позиции пытались прорваться штурмовые группы 12-й бригады спецназначения, а также 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

Ранее Минобороны сообщило об улучшении положения российских войск под Артемовском. На указанном участке линии боевого соприкосновения было отражено три атаки противника, отметили в ведомстве.

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      Алевтина Запольская
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