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05:52, 9 декабря 2023Мир

Российским дипломатам не дали посетить военно-мемориальное кладбище на Аляске

Посольство РФ в США: дипломатам не дали посетить мемориальное кладбище на Аляске

Фото: Russian Embassy in the USA / Globallookpress.com

Посольство России в Вашингтоне сообщило, что дипломатам вновь не дали посетить военно-мемориальное кладбище «Форт-Ричардсон» вблизи Анкориджа на Аляске. Об этом говорится в Telegram-канале дипмиссии.

Отмечается, что сотрудники посольства второй год подряд не могут почтить память советских летчиков и моряков, погибших на Аляске в 1942-1945 годах. Американские власти проигнорировали дипломатические ноты.

Российские дипломаты вместе с соотечественниками возложили цветы к мемориалу ветеранов войн в центре Анкориджа, а также могиле краснофлотца Михаила Анисимова на кладбище «Эвергрин Вашелли» в Сиэтле.

В прошлом году американские власти также не разрешили сотрудникам посольства возложить цветы к могилам погибших в годы войны советских летчиков на Аляске. Об этом заявила заведующая консульским отделом российского посольства в США Надежда Шумова.

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      Марина Совина
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