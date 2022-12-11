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09:31, 11 декабря 2022Мир

Российским дипломатам не разрешили возложить цветы к могилам летчиков на Аляске

Российским дипломатам не позволили возложить цветы к могилам советских летчиков на Аляске

Фото:Shutterstock

Американские власти не разрешили российским дипломатам возложить цветы к могилам погибших в годы войны советских летчиков на Аляске. Об этом заявила заведующая консульским отделом российского посольства в США Надежда Шумова, ее слова цитирует ТАСС.

Церемонию планировали провести в минувшую субботу в рамках командировки сотрудников посольства России в США, однако Госдепартамент так и не дал на нее разрешение. «Дипломатическая нота посольства была проигнорирована», — отметила Шумова.

Она добавила, что особое разрешение для визита на кладбище Форт-Ричардсон, на котором захоронены девять советских летчиков, двое других военных и двое гражданских лиц, необходимо потому, что могилы расположены на территории действующей военной базы. Несмотря на это, ранее российским дипломатам и журналистам никогда не отказывали в праве визита.

При этом, как подчеркнула Шумова, российские дипломаты чтят память не только соотечественников, но и граждан США, павших в годы Второй мировой войны. Дипломаты отдали дань уважения американцам, сражавшимся против гитлеровских войск, и возложили гвоздики к памятнику ветеранам войн — уроженцам Аляски.

Ранее сообщалось, что США запретили прилет российского спецрейса для дипломатов.

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Елизавета Новикова
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