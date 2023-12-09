Зампред Совбеза Медведев предложил финал сериала «Слуга народа» с Зеленским

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил сценарий последнего эпизода сериала «Слуга народа», в котором снимался нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Материал опубликован в Telegram-канале Медведева.

По задумке Дмитрия Медведева, в последнем эпизоде киноэпопеи Василий Голобородько в исполнении Владимира Зеленского прячется в бункере, откуда узнает, что контрнаступление Украины провалилось, а США принуждают страну заключить мир с Россией. Зампред Совбеза подчеркнул, что в кабинете Голобородько висят портреты Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини Степана Бандеры.

Далее, по сценарию Медведева, президент Украины «открывает коричневую папку, проникновенно нюхает содержимое» и записывает обращение. «Вы не дождетесь от меня позорного мира! Моя работа с честью выполнена. Я уйду, как завещали мне мои учителя», — заключает главный герой сериала. После этого Голобородько снова открывает коричневую папку и вдыхает порошок, а затем «его голова бессильно падает на стол».

Василий Голобородько — главный герой украинского телесериала «Слуга народа», выходившего с 2015 по 2019 годы. По сюжету, учитель истории Голобородько в исполнении Владимира Зеленского случайно становится популярным и побеждает на выборах президента Украины.

В начале декабря заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что США и их союзники «отравляют жизнь на планете». «Хотя их возможности совсем не безграничны, а в мире устали от навязываемых англосаксонских неоколониальных порядков», — заключил Медведев.