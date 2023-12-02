Медведев: США и их союзники будут и дальше отравлять жизнь на планете

США и их союзники обладают значительным разрушительным потенциалом и будут и дальше «отравлять жизнь на планете». Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

«Нельзя не признать: США и прикормленная ими свора верных псов пока обладают достаточным разрушительным потенциалом и будут и дальше отравлять жизнь на планете. Хотя их возможности совсем не безграничны, а в мире устали от навязываемых англосаксонских неоколониальных порядков», — посчитал политик.

Ранее Медведев заявил, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер был прагматиком, который учитывал реалии, а не только следовал канонам американской внешней политики.

По его словам, Киссинджер преданно служил своей стране. «Сейчас не осталось и следа от таких людей, как он, в администрации США и в западном мире», — подчеркнул Медведев.