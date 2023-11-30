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11:48, 30 ноября 2023Россия

Медведев заявил об отсутствии в администрации США подобных Киссинджеру политиков

Медведев назвал Киссинджера прагматиком, который учитывал реалии
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, ушедший из жизни в возрасте 100 лет, был прагматиком, который учитывал реалии, а не только следовал канонам американской внешней политики. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X.

По его словам, Киссинджер преданно служил своей стране. «Сейчас не осталось и следа от таких людей, как он, в администрации США и в западном мире», — подчеркнул Медведев.

Ранее свои соболезнования вдове Киссинджера выразил президент России Владимир Путин. Он назвал экс-госсекретаря США выдающимся и мудрым дипломатом, который многие десятилетия пользовался заслуженным авторитетом.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Киссинджер умел договариваться и дружить с оппонентами без шантажа, санкций и угроз. По его словам, с именем политика неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, позволившая в свое время добиться разрядки международной напряженности.

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      Константин Лысяков
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