Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:01, 30 ноября 2023Россия

В Госдуме отметили умение Киссинджера договариваться без шантажа и санкций

Депутат Слуцкий отметил умение Киссинджера договариваться без шантажа и санкций
Генри Киссинджер

Генри Киссинджер. Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, который умер в возрасте 100 лет, умел договариваться и дружить с оппонентами без шантажа, санкций и угроз. В таких словах отреагировал на смерть американского политика председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает РИА Новости.

«На его век пришлись масштабные исторические события, в которых экс-госсекретарь играл не последнюю роль. Участвуя в переговорах США с СССР, Китаем, Японией, Израилем, Египтом, Северным Вьетнамом, политик внес значительный вклад в процессы снижения международной напряженности», — отметил депутат.

Он добавил, что Киссинджер до самого последнего времени продолжал активную деятельность, демонстрируя «куда более взвешенный подход в мировых делах, чем нынешние официальные власти США».

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет. Известный американский политик умер в своем доме в Коннектикуте.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      «Он сейчас будет плакать: денег нет» Путин пошутил над Силуановым из-за просьбы выделить средства из бюджета

      Обнаженную ведьму поймали ночью за черной магией

      Перечислены главные пугающие мужчин женские черты

      Задержание шпионившего за Росгвардией украинского агента попало на видео

      Названа дата встречи президентов стран СНГ

      Большинство американцев заявили о своем недоверии Конгрессу США

      Врач призвал насторожиться при некоторых проблемах с памятью

      Седокова вышла в свет в откровенном наряде с крестом на шее

      Помилованный после СВО россиянин истязал пятиклассницу в запертой квартире

      В Ростове-на-Дону вынесли приговор готовившему теракт Павлу Запорожцу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости