В Госдуме отметили умение Киссинджера договариваться без шантажа и санкций

Депутат Слуцкий отметил умение Киссинджера договариваться без шантажа и санкций

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, который умер в возрасте 100 лет, умел договариваться и дружить с оппонентами без шантажа, санкций и угроз. В таких словах отреагировал на смерть американского политика председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает РИА Новости.

«На его век пришлись масштабные исторические события, в которых экс-госсекретарь играл не последнюю роль. Участвуя в переговорах США с СССР, Китаем, Японией, Израилем, Египтом, Северным Вьетнамом, политик внес значительный вклад в процессы снижения международной напряженности», — отметил депутат.

Он добавил, что Киссинджер до самого последнего времени продолжал активную деятельность, демонстрируя «куда более взвешенный подход в мировых делах, чем нынешние официальные власти США».

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет. Известный американский политик умер в своем доме в Коннектикуте.