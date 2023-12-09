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17:43, 9 декабря 2023Бывший СССР

В Госдуме назвали шутовством план Киева заставить Россию уйти из Крыма

Депутат Госдумы Шеремет назвал шутовством план Киева заставить РФ уйти из Крыма

Фото: kzww / Shutterstock / Fotodom

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал шутовством план киевских властей заставить Россию уйти из Крыма. Его слова передает РИА Новости.

Шеремет отметил, что комментировать такие заявления Киева бессмысленно. «Есть поговорка, что планы на год составляй весной, планы на день — утром. А вот для Украины ни один сказочник и предсказатель не взялся бы строить планы и давать прогнозы, если, конечно, он западных шутовских академий не заканчивал», — заключил депутат.

Ранее член Палаты представителей США от Кентукки Томас Мэсси заявил, что Украина не сможет взять под свой контроль Крымский полуостров. По словам политика, в США надеются, что Украине удастся разбить РФ, истощить резервы ее армии и победить.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, где большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать итоги голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.

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      Зарина Дзагоева
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