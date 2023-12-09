В Крыму назвали утопией угрозу Киева захватить полуостров

В Крыму назвали утопией угрозу Киева захватить полуостров. Так представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов отреагировал на планы киевских властей заставить Россию уйти из республики, сообщает РИА Новости.

Он призвал чиновников-утопистов из Киева позаботиться о своей дальнейшей судьбе, поскольку «спецоперация на Украине обязательно достигнет своих целей».

Ранее член Палаты представителей США от Кентукки Томас Мэсси заявил, что Украина не сможет взять под свой контроль Крымский полуостров. По словам политика, в США надеются, что Украине удастся разбить РФ, истощить резервы ее армии и победить.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, где большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать итоги голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.