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03:58, 10 декабря 2023Бывший СССР

В Раде рассказали об отправке ограниченно годных призывников в штурмовики

Депутат Рады Костенко: ограниченно годных солдат ВСУ отправляют в штурмовики

Ограниченно годными призывниками пополняют штурмовые подразделения ВСУ. Об этом в. беседе с YouTube-каналом НТА рассказала секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, военкоматы отправляют ограниченно годных бойцов на штабные и тыловые должности, однако на месте командиры зачастую используют таких призывников для выполнения боевых задач.

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      Марина Совина
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