В Раде рассказали об отправке ограниченно годных призывников в штурмовики

Депутат Рады Костенко: ограниченно годных солдат ВСУ отправляют в штурмовики

Ограниченно годными призывниками пополняют штурмовые подразделения ВСУ. Об этом в. беседе с YouTube-каналом НТА рассказала секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, военкоматы отправляют ограниченно годных бойцов на штабные и тыловые должности, однако на месте командиры зачастую используют таких призывников для выполнения боевых задач.