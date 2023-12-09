В России назвали приговором тысячам палестинцев блокировку США резолюции по Газе

Полянский назвал приговором тысячам палестинцев блокировку США резолюции по Газе

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал приговором тысячам палестинцев решение США заблокировать проект резолюции Совета Безопасности международной организации по сектору Газа. Его слова приводит РИА Новости.

«В очередной раз цинично заблокировав призыв к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, наши коллеги из США на наших с вами глазах вынесли приговор еще тысячам, если не десяткам тысяч мирных граждан в Палестине и Израиле, включая женщин и детей, а также пытающимся им помочь сотрудникам ООН», — подчеркнул дипломат.

Он назвал день голосования по проекту резолюции «одним из самых черных дней» в истории Ближнего Востока. Полянский заявил, что можно сколько угодно говорить красивые слова о демократии, мире и безопасности, но настоящую цену мир видит в тот момент, когда два члена Совбеза ООН предпочли остаться «соучастниками» действий Израиля.

США заблокировали проект резолюции Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Совете Безопасности ООН по сектору Газа. За принятие документа проголосовали 13 членов Совбеза, однако Соединенные Штаты наложили вето на проект. От голосования воздержалась Великобритания.

