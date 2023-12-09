МИД: Венесуэла и Гайана проведут переговоры об Эссекибо

Венесуэла и Гайана проведут переговоры о территориальном споре вокруг региона Эссекибо — территория принадлежит Гайане, но на нее активно претендует Каракас. Об этом сообщили глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в своем блоге в Х.

Соглашению о переговорах предшествовали телефонные разговоры президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы и премьер-министр Сан-Винсента и Гренадин с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.

9 декабря Мадуро подписал указ о включении Эссекибо в состав Венесуэлы.

В начале декабря в Венесуэле прошел референдум, в ходе которого более 90 процентов жителей страны проголосовали за присоединение региона Эссекибо, который занимает более двух третей соседней Гайаны.