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22:05, 9 декабря 2023Мир

Венгрия раскритиковала новый украинский закон о правах нацменьшинств

МИД Венгрии: украинский закон о меньшинствах не отвечает требованиям Будапешта
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

В Венгрии пообещали изучить новый украинский закон о правах национальных меньшинств, но уже сейчас видно, что он не отвечает интересам Будапешта. Об этом госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер написал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его мнению, права венгерского меньшинства на Украине постоянно притесняются на протяжении последних восьми лет, и новый закон не особо меняет ситуацию.

Изменение в законодательство о нацменьшинства Верховная Рада Украины внесла 8 декабря. В частности, общинам, чьи языки являются официальными в ЕС, гарантируется право обучения на их родном языке.

Нормы закона были изменены по требованию Еврокомиссии.

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      Марина Совина
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