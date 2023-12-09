МИД Венгрии: украинский закон о меньшинствах не отвечает требованиям Будапешта

В Венгрии пообещали изучить новый украинский закон о правах национальных меньшинств, но уже сейчас видно, что он не отвечает интересам Будапешта. Об этом госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер написал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его мнению, права венгерского меньшинства на Украине постоянно притесняются на протяжении последних восьми лет, и новый закон не особо меняет ситуацию.

Изменение в законодательство о нацменьшинства Верховная Рада Украины внесла 8 декабря. В частности, общинам, чьи языки являются официальными в ЕС, гарантируется право обучения на их родном языке.

Нормы закона были изменены по требованию Еврокомиссии.