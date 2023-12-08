Депутат Гончаренко: на Украине частным вузам разрешили выбирать язык обучения

Верховная Рада Украины приняла проект поправок к законам о правах национальных меньшинств в отдельных сферах. О языковых поблажках для нацменьшинств из стран ЕС в своем Telegram-канале сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По словам депутата, изменения в законодательстве проведены по требованию Еврокомиссии. В соответствии с поправками частным вузам Украины разрешили самостоятельно выбирать язык обучения из числа языков стран Евросоюза, при этом обеспечивая изучение студентами государственного языка.

Также нацменьшинствам, чьи языки являются официальными в ЕС, гарантируется право обучения на их родном языке. Кроме того, разрешается распространение предвыборной агитации на языках коренных народов при их дублировании на украинском. Также требование об обязанности печатать на государственном языке не менее 50 процентов всех изданных в течение года книг не будет распространяться на языки национальных меньшинств.

В ноябре языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил, что в стране не существует русскоязычного меньшинства. По его словам, термин «русскоязычный гражданин Украины» был введен «русской идеологией».