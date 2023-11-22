На Украине отвергли существование русскоязычных украинцев

Языковой омбудсмен Украины Креминь отверг существование русскоязычных украинцев

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь отверг существование понятия «русскоязычный украинец». Его цитирует украинское агентство ТСН.

«Нет такого понятия "русскоязычный гражданин Украины". Этот маркер был введен русской идеологией», — сказал он. Языковой омбудсмен объяснил свое мнение решением Конституционного суда Украины от 14 июля 2021 года, который пришел к выводу об отсутствии такого юридического термина.

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал ущемлять права русских национальных меньшинств на Украине. Он также выразил благодарность Венецианской и Европейской комиссиям за их согласие с принципом «взаимного уважения». У представителей русского народа не может быть никаких привилегий в республике, отмечал спикер Рады.