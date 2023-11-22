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14:54, 22 ноября 2023Бывший СССР

На Украине отвергли существование русскоязычных украинцев

Языковой омбудсмен Украины Креминь отверг существование русскоязычных украинцев

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь отверг существование понятия «русскоязычный украинец». Его цитирует украинское агентство ТСН.

«Нет такого понятия "русскоязычный гражданин Украины". Этот маркер был введен русской идеологией», — сказал он. Языковой омбудсмен объяснил свое мнение решением Конституционного суда Украины от 14 июля 2021 года, который пришел к выводу об отсутствии такого юридического термина.

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал ущемлять права русских национальных меньшинств на Украине. Он также выразил благодарность Венецианской и Европейской комиссиям за их согласие с принципом «взаимного уважения». У представителей русского народа не может быть никаких привилегий в республике, отмечал спикер Рады.

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      Кристина Есикова
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