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14:47, 9 декабря 2023Россия

ВСУ обстреляли село в Брянской области

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле села Лемешовка Брянской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село в Севском районе Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор приграничного региона Александр Богомаз.

По его словам, ВСУ обстреляли село Лемешовка. «В результате обстрела частично повреждены четыре жилых домовладения, хозпостройки, гараж, два легковых автомобиля, производственное помещение сельхозпредприятия», — написал Богомаз.

Он также отметил, что пострадавших в результате обстрела нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли поселок Суземка в Брянской области. В результате была повреждена кровля производственного помещения и частично разрушены хозяйственные постройки.

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      Никита Савин
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