Россиянин Арсен Захарян сделал первую результативную передачу за «Реал Сосьедад»

Российский полузащитник Арсен Захарян отметился первым результативным действием в «Реале Сосьедад». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это произошло в матче чемпионата Испании против «Вильярреала». На 41-й минуте встречи Захарян сделал результативную передачу на Мартина Субименди.

На момент написания публикации новости счет в матче 2:0.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/2029. До этого на протяжении трех лет спортсмен выступал за московское «Динамо».