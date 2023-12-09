Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак М
3:0
Завершен
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
Кристал Пэлас
1:2
Завершен
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|16-й тур
Ахмат
0:0
Завершен
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
Верона
1:1
Завершен
Лацио
Италия - Серия А|15-й тур
Манчестер Юнайтед
0:3
Завершен
Борнмут
Англия - Премьер-лига|16-й тур
Зенит
1:0
Завершен
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
21:38, 9 декабря 2023Спорт

Захарян отметился первым результативным действием в «Реале Сосьедад»

Россиянин Арсен Захарян сделал первую результативную передачу за «Реал Сосьедад»
Арсен Захарян (справа)

Арсен Захарян (справа). Фото: Vincent West / Reuters

Российский полузащитник Арсен Захарян отметился первым результативным действием в «Реале Сосьедад». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это произошло в матче чемпионата Испании против «Вильярреала». На 41-й минуте встречи Захарян сделал результативную передачу на Мартина Субименди.

На момент написания публикации новости счет в матче 2:0.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/2029. До этого на протяжении трех лет спортсмен выступал за московское «Динамо».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Сын Байдена заявил о попытках его убийства

      Захарян отметился первым результативным действием в «Реале Сосьедад»

      Госдеп США одобрил продажу снарядов Израилю на 106 миллионов долларов

      В США рассказали о просьбе Зеленского к американским политикам

      Синоптик назвал дату потепления в Москве

      В центре Симферополя прогремел взрыв

      Зеленского предупредили о последствиях отказа от переговоров с Россией

      В Иране заявили о потере актуальности ядерной сделки

      США заподозрили в удерживании танков Abrams вдали от линии фронта

      В Германии выставили на продажу виллу внука императора Павла I

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости