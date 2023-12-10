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21:20, 10 декабря 2023Бывший СССР

Алиев сообщил о росте поставок азербайджанского газа в Европу

Алиев: Азербайджан за 2023 год поставил в Европу около половины экспорта газа
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:
Ильхам Алиев

Ильхам Алиев. Фото: Press Service Of The President / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что на Европу пришлось около половины газового экспорта страны в 2023 году. Заявление прозвучало на открытии межсистемного газопровода СербияБолгария в сербском Нише, передает Report.az.

По словам политика, экспорт газа в Европу в 2021 году составил чуть больше 8 миллиардов кубометров, а в 2023 году — около 12 миллиардов кубометров. Алиев уточнил, что это примерно половина от общего объема экспорта.

Кроме того, президент добавил, что к 2027 году объем направляемого в Европу газа должен вырасти в два раза, страна «уверенно идет к этой цели».

В начале года Алиев пообещал, что Азербайджану хватит энергетических мощностей, чтобы снабжать Европу ближайшие 100 лет. Он также выразил надежду, что Еврокомиссия поддержит необходимые инфраструктурные проекты по доставке энергии из Азербайджана соответствующим образом.

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      Юлия Мискевич
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