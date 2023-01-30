Азербайджан пообещал снабжать Европу энергией еще 100 лет

MTI: Азербайджану хватит энергетических мощностей, чтобы снабжать Европу еще 100 лет

Азербайджану хватит энергетических мощностей, чтобы снабжать Европу ближайшие 100 лет, пообещал президент страны Ильхам Алиев в ходе визита в Венгрию. Его слова приводит агентство MTI.

При этом венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал Азербайджан одним из лучших направлений диверсификации поставок энергии в Европу на фоне сокращения импорта газа из России и военного конфликта на Украине. Орбан напомнил, что азербайджанский газ пойдет в ЕС в том числе через Венгрию, поэтому его страна, а также Болгария, Румыния и Словакия отныне будут обеспечивать не только региональную, но и общеевропейскую энергетическую безопасность.

«Мы рады, что Венгрия становится частью решения, а не проблемы с точки зрения энергоснабжения Европы», — сказал венгерский премьер-министр. Он также выразил надежду, что Еврокомиссия поддержит необходимые инфраструктурные проекты по доставке энергии из Азербайджана соответствующим образом.

Также в ходе визита президента Азербайджана в Венгрию стороны подписали семь соглашений, самым важным из которых стала декларация о расширенном стратегическом партнерстве. Остальные касались, в числе прочего, сотрудничества в отношении природного газа, в сельском хозяйстве, космических исследованиях, а также миграции. Кроме того, Алиев пригласил Орбана и президента страны Каталин Новак посетить Азербайджан.

16 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто попросил власти Евросоюза поучаствовать в финансировании строительства новых газопроводов в Центральную Европу, что позволит увеличить импорт газа из Азербайджана и заменить недостающие поставки из России.