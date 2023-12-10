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21:11, 10 декабря 2023Экономика

Аналитик спрогнозировал цену на нефть Urals через год

Аналитик Осадчий: Urals в конце 2024 года будет стоить около $65 за баррель
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Tatiana Meel / Reuters

Российская нефть Urals в конце 2024 года будет стоить около 65 долларов за баррель. Такой прогноз дал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий в беседе с РИА Новости.

По словам аналитика, разница с ценой Brent составит около 10 долларов. Осадчий уточнил — на основе котировок фьючерсов на бирже ICE можно сделать вывод, что ожидаемая цена нефти Brent составит на конец 2024 года около 75 долларов за баррель.

На фоне рекордного роста добычи в США и слабости спроса трейдеры и аналитики пересмотрели свои прогнозы по дефициту сырья на рынке. При этом демарш Анголы, отказавшейся исполнять предложенные ей ОПЕК+ квоты, позволяет предположить, что другие страны с выпадающими доходами также могут увеличить добычу.

На этом фоне стоимость российского экспортного сорта нефти Urals упала ниже ценового потолка в 60 долларов за баррель, а дисконт с Brent вырос почти до 20 долларов.

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      Юлия Мискевич
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