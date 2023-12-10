Депутат Верховной Рады назвал Орбана «петухом»

Депутат Верховной Рады Гончаренко назвал премьера Венгрии Орбана «петухом»

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «петухом». Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Орбан — петух», — написал чиновник в посте.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии выступает против вступления Украины в членство Евросоюза. По его мнению, она является одной из самых коррумпированных стран в мире.

10 декабря сообщалось, что на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея Орбан застал президента Украины Владимира Зеленского врасплох. Отмечается, что политик неожиданно столкнулся с главой государства и начал ему что-то рассказывать. На протяжении всего разговора Зеленский постоянно кивал головой.