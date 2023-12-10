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21:03, 10 декабря 2023Мир

Орбан застал Зеленского врасплох на инаугурации президента Аргентины

Зеленский поговорил с выступившим против вступления Украины в ЕС Орбаном

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

На инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея премьер-министр Венгрии Виктор Орбан застал президента Украины Владимира Зеленского врасплох. Соответствующие кадры с церемонии приводит телеканал «Звезда».

Отмечается, что политик неожиданно столкнулся с главой государства и начал ему что-то рассказывать. На протяжении всего разговора Зеленский постоянно кивал головой.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии выступает против вступления Украины в членство Евросоюза. По его мнению, она является одной из самых коррумпированных стран в мире.

О поездке президента Украины на инаугурацию Милея сообщалось 10 декабря. Отмечалось, что по дороге в Латинскую Америку он успел встретиться с премьер-министром Кабо-Верде Жозе Коррейа-и-Cилвой. Россию на инаугурации нового президента Аргентины представлял посол Дмитрий Феоктистов.

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      Мария Винар
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