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15:54, 10 декабря 2023Спорт

«Динамо» упустило победу над «Факелом» в матче РПЛ

«Динамо» и «Факел» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче РПЛ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«Динамо» упустило победу над «Факелом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Воронеже и завершилась вничью со счетом 1:1. Первым ворота соперников поразил нападающий москвичей Ярослав Гладышев. Форвард Максим Максимов спас хозяев от поражения, реализовав пенальти на 79-й минуте.

Голкипер «Динамо» Антон Шунин провел 359-й матч в составе столичной команды. По количеству игр за клуб он обошел легендарного вратаря Льва Яшина, который защищал цвета бело-голубых в 358 встречах.

«Динамо» продлило свою беспроигрышную серию в РПЛ до девяти матчей. Команда располагается на третьем месте в турнирной таблице с 32 очками. В активе «Факела» 21 очко и 11 строка в таблице.

18-й тур РПЛ станет последним перед зимней паузой. Турнир возобновится в марте.

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