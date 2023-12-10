Госдеп захотел помочь обвиненному в реабилитации нацизма американцу в России

Госдеп заявил, что поможет арестованному в России американцу Малеву

Госдепартамент США осведомлен об аресте в Санкт-Петербурге гражданина США Юрия Малева. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель внешнеполитического ведомства заявил, что Госдеп работает над оказанием помощи задержанному. Какие-либо подробности собеседник агентства раскрывать отказался.

Малева задержали в Санкт-Петербурге по обвинению в реабилитации нацизма 9 декабря. Мужчина, владеющий паспортами России и США, выложил в интернет изображение трупа с биркой в черно-оранжевых цветах и надписью: «Как правильно носить Георгиевскую ленточку».

