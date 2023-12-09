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17:06, 9 декабря 2023Силовые структуры

В Петербурге задержали американца по обвинению в реабилитации нацизма

В Санкт-Петербурге задержали гражданина США по обвинению в реабилитации нацизма

Фото: Vadim Kulikov / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге задержали американца по обвинению в реабилитации нацизма. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Юрий Малев имеет гражданство России и США. В мае 2022 года он выложил в интернет изображение трупа с биркой в черно-оранжевых цветах и надписью: «Как правильно носить Георгиевскую ленточку».

Против него возбудили уголовное дело по статье «реабилитация нацизма — картинку не оценила 86-летняя пенсионерка из Санкт-Петербурга, которая и обратилась в полицию.

Ранее Курганский областной суд оштрафовал мигранта, прикурившего от Вечного огня. Его признали виновным в реабилитации нацизма и обязали заплатить два миллиона рублей.

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