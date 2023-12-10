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03:52, 10 декабря 2023Бывший СССР

Кличко «завис» в прямом эфире

Мэр Киева Кличко впал в ступор в прямом эфире телеканала «Киев24»
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Nazar Furyk / Globallookpress.com

Мэр Киева Виталий Кличко впал в ступор в прямом эфире телеканала «Киев24» во время разговора о состоянии столичного метро после подтопления. Видео доступно на YouTube.

Градоначальник, находясь в аварийном тоннеле, комментировал ситуацию, однако в какой-то момент неожиданно замолчал. Пауза затянулась на 12 секунд, в это время Кличко стоял с открытым ртом и выглядел растерянным. Он продолжил говорить после того, как ему посветили фонариком в лицом.

В субботу, 9 декабря, стало известно о закрытии в Киеве шести станций синей Оболонско-Теремковской ветки, от Демиевской до Теремков, из-за подтопления тоннеля и угрозы обрушения. В городе запустили дублирующие маршруты наземного транспорта.

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      Марина Совина
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