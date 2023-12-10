Кличко «завис» в прямом эфире

Мэр Киева Кличко впал в ступор в прямом эфире телеканала «Киев24»

Мэр Киева Виталий Кличко впал в ступор в прямом эфире телеканала «Киев24» во время разговора о состоянии столичного метро после подтопления. Видео доступно на YouTube.

Градоначальник, находясь в аварийном тоннеле, комментировал ситуацию, однако в какой-то момент неожиданно замолчал. Пауза затянулась на 12 секунд, в это время Кличко стоял с открытым ртом и выглядел растерянным. Он продолжил говорить после того, как ему посветили фонариком в лицом.

В субботу, 9 декабря, стало известно о закрытии в Киеве шести станций синей Оболонско-Теремковской ветки, от Демиевской до Теремков, из-за подтопления тоннеля и угрозы обрушения. В городе запустили дублирующие маршруты наземного транспорта.