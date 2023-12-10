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15:45, 10 декабря 2023Россия

Лавров назвал главный результат военных действий на Украине

Лавров назвал усиление России главным результатом военных действий на Украине

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Главным результатом войны, развязанной против России, стало усиление страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в онлайн-формате в рамках Дохийского форума, передает ТАСС.

«Результат войны против России, начатой США руками Украины, уже виден. Вы упомянули расширение НАТО, но главным результатом для нас и, кстати, для других, кто почувствует это позже, является то, что Россия уже стала намного сильнее, чем она была до этих событий», — сказал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что так будет и в дальнейшем. Лавров напомнил, что в начале XIX века Россия победила Наполеона, собравшего для атаки всю Европу, и стала сильнее. Затем был побежден и Гитлер, напомнил глава МИД России.

В начале декабря Лавров заявил, что Россия не видит каких-либо причин, из-за которых могут быть пересмотрены цели специальной военной операции на Украине. «Мы не видим каких-либо причин, по которым наши цели должны пересматриваться», — рассказал дипломат.

Варвара Кошечкина
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