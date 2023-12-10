Премьер Нетаньяху поблагодарил Путина за спасение израильтянина из сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора поблагодарил президента России Владимира Путина за усилия в спасении израильтянина с российским гражданством из сектора Газа. Об этом заявила канцелярия премьера на своем сайте.

В сообщении подчеркивается, что Израиль будет использовать все политические и военные средства для освобождения попавших в плен к палестинской группировке ХАМАС.

Ранее стало известно, что Нетаньяху выразил Путину недовольство по поводу позиции Москвы касательно действий Тель-Авива. Помимо этого, он «резко раскритиковал опасное сотрудничество между Россией и Ираном».

10 декабря Нетаньяху и Путин провели первые почти за два месяца переговоры. Для разговора с российским лидером израильский премьер на 50 минут покинул заседание кабмина. Политики обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке.