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15:31, 10 декабря 2023Мир

Премьер Израиля выразил Путину недовольство по позиции России

Премьер Израиля Нетаньяху выразил Путину недовольство по позиции РФ в ООН
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Abir Sultan / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил президенту России Владимиру Путину недовольство по поводу позиции Москвы касательно действий Тель-Авива. Об этом сообщает канцелярия премьера, передает РИА Новости.

В частности, Нетаньяху остался недоволен позицией России в ООН и на других международных площадках. Помимо этого, он «резко раскритиковал опасное сотрудничество между Россией и Ираном».

Издание Haaretz сообщило, что Нетаньяху покинул заседание правительства из-за разговора с Путиным. По информации издания, Нетаньяху вернулся только под конец заседания кабинета министров. Израильский премьер и российский лидер разговаривали около 50 минут. Подробности беседы не уточняются.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал планы Израиля затопить туннели в секторе Газа военным преступлением.

Тем временем радикальное палестинское движение ХАМАС приняло решение освободить еще нескольких граждан России в знак признательности президенту России Владимиру Путину.

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      Варвара Кошечкина
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