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15:05, 10 декабря 2023Мир

Премьер Израиля покинул заседание правительства из-за разговора с Путиным

Нетаньяху покинул заседание правительства Израиля из-за разговора с Путиным

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул заседание правительства из-за разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Haaretz.

По информации издания, Нетаньяху вернулся только под конец заседания кабинета министров. Израильский премьер и российский лидер разговаривали около 50 минут. Подробности беседы не уточняются.

Предыдущие переговоры Путина и Нетаньяху состоялись 16 октября. Как заявили тогда в Кремле, в центре обсуждения была кризисная ситуация из-за резкого обострения палестино-израильского конфликта.

В ходе разговора Нетаньяху заявил, что Израиль не остановится в своих действиях в секторе Газа до тех пор, пока не уничтожит военный потенциал палестинского движения ХАМАС. В свою очередь, Путин проинформировал израильского премьера о шагах России по содействию нормализации обстановки и недопущения дальнейшей эскалации, а также предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

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      Константин Лысяков
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