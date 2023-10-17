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00:46, 17 октября 2023Мир

Нетаньяху сообщил Путину о дальнейших действиях израильской армии в Газе

Нетаньяху: Израиль не остановится, пока не уничтожит военный потенциал ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

Израиль не остановится в своих действиях в секторе Газа до тех пор, пока не уничтожит военный потенциал палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил президенту России Владимиру Путину премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

«Премьер-министр ясно заявил о том, что Израиль был атакован мерзкими и жестокими убийцами, пошел на войну решительным и единым и не остановится, пока не уничтожит военный и управленческий потенциал ХАМАС», — сообщили в канцелярии Нетаньяху.

16 октября Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Российский лидер проинформировал израильского коллегу о шагах России по содействию нормализации обстановки и недопущения дальнейшей эскалации, а также предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

Утром 7 октября движение ХАМАС атаковало Израиль, после чего власти страны заявили, что еврейское государство официально находится в состоянии войны.

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    Марина Совина
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