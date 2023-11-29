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16:14, 29 ноября 2023Мир

В ХАМАС решили освободить еще нескольких россиян в знак признательности Путину

ХАМАС освободит еще нескольких граждан России в знак признательности Путину

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Радикальное палестинское движение ХАМАС приняло решение освободить еще нескольких граждан России в знак признательности президенту России Владимиру Путину. Об этом член политбюро движения Муса Абу Марзук написал на своей странице в социальной сети X.

«Мы не освобождали никого из израильских мужчин, находящихся в секторе Газа, кроме россиянина Рона Кривого, которого мы освободили в знак признательности движения в отношении позиции президента России Путина. Сегодня еще несколько других россиян будут освобождены вне рамок сделки о перемирии», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ХАМАС решило освободить российского заложника вне списка на обмен, согласованного с Израилем. По ее словам, предпринятые российскими дипломатами усилия в контактах с ХАМАС относительно освобождения заложников дали положительные результаты.

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      Дарья Балацкая
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