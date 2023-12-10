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04:23, 10 декабря 2023Бывший СССР

Раскрыто прозвище мобилизованных бойцов ВСУ на передовой

Пленный боец ВСУ Щербатов: командиры называют мобилизованных «одноразовыми»

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Командиры подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) называют мобилизованных бойцов «одноразовыми». Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Петр Щербатов, сообщает телеканал Звезда в Telegram.

Он поведал, что его мобилизовали силой, и он не проходил медкомиссию. Когда Щербатого вместе с группой привезли в зону боевых действий, командиры им сказали, что они «одноразовые». Говоря об отношении начальства к солдатам, он заявил, что проблемы с питанием были настолько серьезные, что бойцам приходится воровать еду у местных жителей.

Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко признал, что штурмовые подразделения ВСУ пополняются ограниченно годными призывниками. По его словам, военкоматы отправляют таких мобилизованных на штабные и тыловые должности, однако на передовой командиры зачастую используют таких призывников для выполнения боевых задач.

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      Марина Совина
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