Олимпийский чемпион Батыргазиев завоевал пояс IBA

Россиянин Альберт Батыргазиев завоевал пояс Международной боксерской ассоциации

Олимпийский чемпион россиянин Альберт Батыргазиев завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской ассоциации (IBA) среди профессионалов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Батыргазиев победил кубинца Ласаро Альвареса единогласным решением судей — 98:92, 97:93, 97:93. Поединок в весовой категории до 60 килограмм продлился все десять раундов.

Поединок прошел в рамках IBA Champions Night. Турнир состоялся в Дубае (ОАЭ).

25-летний Батыргазиев на профессиональном ринге одержал 11 побед (семь из которых нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. В активе 32-летнего Альвареса шесть побед при единственном поражении.