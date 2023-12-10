«Оренбург» вырвал ничью у аутсайдера РПЛ

Гол Хотулева принес «Оренбургу» ничью с «Сочи» со счетом 1:1 в матче РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сочи на «Олимпийском стадионе Фишт» и завершилась со счетом 1:1. На 42-й минуте счет открыл нападающий хозяев Иван Игнатьев. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте защитник Данила Хотулев забил гол и принес ничью гостям.

Таким образом, после 18 матчей «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Сочи» располагается на последнем 16-м месте, имея в активе 11 очков. Команда является аутсайдером РПЛ. Лидирует «Краснодар» с 35 очками.

18-й тур РПЛ станет последним перед зимней паузой. Турнир возобновится 1 марта.