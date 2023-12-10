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21:48, 10 декабря 2023Интернет и СМИ

Врач перечислил пять главных ошибок при лечении простуды

Терапевт Лаврищев предостерег от самолечения антибиотиками при ОРВИ

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Врач-терапевт Александр Лаврищев перечислил пять самых распространенных ошибок при лечении простуды. Об этом он рассказал в интервью газете «Вечерняя Москва».

Специалист напомнил, что заболевания дыхательных путей не связаны с переохлаждением организма. Такое состояние провоцирует вирусная или бактериально-вирусная инфекция.

Лаврищев посоветовал вакцинироваться от гриппа и коронавируса. По словам медика, это является самым эффективным методом профилактики.

Медик также признал отсутствие универсальных лекарств против ОРВИ, а также предостерег россиян от самолечения антибиотиками без показаний лечащего врача.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал неэффективным распространенный способ лечения простуды. Он заявил, что принятие небольшого количества алкоголя не помогает устранить развивающуюся болезнь.

Также Мясников назвал главную ошибку, которую многие допускают при лечении простуды. Доктор рассказал, что люди при ОРВИ часто начинают принимать антибиотики, чего делать категорически нельзя.

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      Марина Совина
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