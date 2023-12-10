В приморском нацпарке попал на видео процесс воспитания котенка леопарда

В Приморье попал на видео процесс воспитания котенка самкой дальневосточного леопарда. Ролик был опубликован в Telegram-канале нацпарка «Земля леопарда».

На кадрах видно, как детеныш не дает матери отдохнуть и активно пытается вовлечь ее в игру, однако хищница тактично отталкивает его задней лапой.

Отмечается, что котенку около 8-10 месяцев — в таком возрасте они в играх отрабатывают «силу укуса» на сверстниках или родителях, что помогает им выстраивать правильные социальные взаимоотношения. Уже в полтора года молодые леопарды уходят из-под постоянной родительской опеки.

Ранее в сети опубликовали видео с уставшим дальневосточным леопардом. Сотрудники нацпарка пояснили, что на самом деле дикая кошка отдыхала после активной ночи.