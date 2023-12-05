Уставший дальневосточный леопард попал на видео

Нацпарк «Земля леопарда» опубликовал видео с уставшим леопардом

Национальный парк «Земля леопарда» опубликовал видео с дальневосточным леопардом. Кадры появились в Telegram-канале дирекции заповедников.

«Немного завис: очень уставший от вторника дальневосточный леопард найден на "Земле леопарда"!» — говорится в подписи к видео, на котором запечатлен хищник. По словам сотрудников нацпарка, складывается ощущение, что леопард устал в начале недели.

Специалисты при этом пояснили, что на самом деле дикая кошка отдыхает после активной ночи. «Ведь с наступлением сумерек большие кошки, как правило, выходят на охоту», — добавили они.

Ранее сообщалось, что в Приморье леопард, замеченный местными жителями на автодороге у границ национального парка «Земля леопарда» в районе села Монакино, оказался ранее неизвестной особью.