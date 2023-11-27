В Приморье заметили ранее неизвестного леопарда

Ученые «Земли леопарда» идентифицировали замеченного в Приморье леопарда

Леопард, замеченный местными жителями на автодороге у границ национального парка «Земля леопарда» в районе села Монакино, оказался ранее неизвестной особью. Об этом сообщили в нацпарке.

Ученые провели идентификацию одного из трех дальневосточных леопардов, которые попали на снимки. По их словам, на кадрах очевидцев запечатлена самка и два ее детеныша. Удалось определить, что один из членов семейства ранее не фиксировался. Это выяснили лагодаря уникальному узору пятен на шкуре леопарда. В ближайшее время его занесут в базу данных нацпарка, ему присвоят уникальный идентификационный номер, по которому в дальнейшем будут учитывать.

«Качество полученной записи не позволило определить двух других особей, но благодаря видео удалось зафиксировать пополнение в краснокнижном семействе редчайших на планете крупных кошек», — говорится в сообщении нацпарка.