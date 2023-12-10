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11:20, 10 декабря 2023Россия

Путин пообещал обязательно посещать новые регионы России

Президент Путин заявил, что обязательно посетит новые регионы России

Президент России Владимир Путин заявил, что обязательно будет посещать новые регионы, которые вошли в состав страны за последнее время. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Обязательно, а как же!» — заявил Путин в ответ на соответствующий вопрос от героя Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жоги. Военный предложил президенту съездить в регионы, когда там «станет немножко потише».

Ранее Путин призвал бороться с «корежащей сознание» политикой Киева в новых регионах страны. «Там действительно очень многое нужно сделать, вместе нужно преодолевать разрушительное наследие сначала ползучей, а потом и открытой агрессивной националистической политики», — пояснил глава государства.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней «за» проголосовали 99,23 процента, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской и Запорожской областях — 87,05 и 93,11 процента соответственно. 30 сентября в Кремле президент Владимир Путин подписал договор о принятии в РФ четырех новых регионов.

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