Путин пообещал обязательно посещать новые регионы России

Президент Путин заявил, что обязательно посетит новые регионы России

Президент России Владимир Путин заявил, что обязательно будет посещать новые регионы, которые вошли в состав страны за последнее время. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Обязательно, а как же!» — заявил Путин в ответ на соответствующий вопрос от героя Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жоги. Военный предложил президенту съездить в регионы, когда там «станет немножко потише».

Ранее Путин призвал бороться с «корежащей сознание» политикой Киева в новых регионах страны. «Там действительно очень многое нужно сделать, вместе нужно преодолевать разрушительное наследие сначала ползучей, а потом и открытой агрессивной националистической политики», — пояснил глава государства.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней «за» проголосовали 99,23 процента, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской и Запорожской областях — 87,05 и 93,11 процента соответственно. 30 сентября в Кремле президент Владимир Путин подписал договор о принятии в РФ четырех новых регионов.