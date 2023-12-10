Путин выразил уверенность в невозможности раздавить Россию

Путин заявил, что у Запада никогда не получится раздавить Россию

У стран Запада никогда не получится ослабить и раздавить Россию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе награждения Героев России в Кремле 8 декабря. Кадры с церемонии опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Глава государства напомнил, что после заключения Минских соглашений в 2014 году Украина и другие западные страны сообщили о готовности их выполнять. «Хрена с два. Публично же сказали опять. И бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции сказали: "А мы не думали выполнять, подписали только для того, чтоб Украину подготовить к боевым действиям"», — сказал Путин.

Что было в Минских соглашениях? «Минск-1» (протокол и меморандум) был подписан 5 и 19 сентября 2014 года, «Минск-2» (Комплекс мер по выполнению Минских соглашений) — 12 февраля 2015 года. В соответствии с Минскими соглашениями, стороны конфликта в Донбассе обязались прекратить огонь, отвести от линии соприкосновения свои силы. Запрещалось наличие в буферной зоне тяжелого вооружения, системы «Ураган», «Смерч», «Точка» должны были отвести на 70 километров. Следить за выполнением этих правил должны были наблюдатели ОБСЕ. Помимо обмена пленных по принципу «всех на всех», речь также шла об амнистии участников столкновений, восстановлении экономических связей. Украина должна была принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести там местные выборы с учетом позиции представителей ДНР и ЛНР, на следующий день после выборов к Киеву должен был перейти полный контроль над границей с Россией. Также Украина должна была внести в конституцию понятие децентрализации страны с учетом особенностей «отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Он также связал это с попыткой оттеснить и ослабить Россию, а в конечном счете раздавить. «Ничего не получится у них. Никогда», — констатировал президент.

Ранее бывший помощник президента России Владислав Сурков в своей статье «Сумерки на хуторе» написал, что в офисе президента Украины есть те, кто мечтает об очередных Минских соглашениях, но Москва может и не согласиться на такой шаг. По его мнению, украинские власти не имеют четкого плана дальнейших действий: «Одни киевские верхи утверждают, что у них есть план войны, другие, что его нет».