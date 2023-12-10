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19:06, 10 декабря 2023Россия

Сотрудники барбершопа и охранники московского ТЦ устроили поножовщину

Драка между сотрудниками барбершопа и охраны ТЦ «Калейдоскоп» попала на видео

Конфликт между сотрудниками барбершопа и охранниками московского торгового центра «Калейдоскоп» попал на видео. Соответствующий ролик приводит Telegram-канал РЕН ТВ.

Отмечается, что между персоналом произошла словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. На размещенных кадрах видно начало потасовки. Уточняется, что двое мужчин получили ножевые ранения. Пострадавшие госпитализированы.

В настоящий момент правоохранительные органы выясняют, что послужило причиной столкновения.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге конфликт между посетителями бара закончился дракой со стрельбой. Инцидент произошел накануне ночью в одном из баров города на улице Розы Люксембург. Две компании посетителей устроили словесную перепалку, которая переросла в драку.

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      Мария Винар
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