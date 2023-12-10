«Совсем оборзели?» Путин резко высказался о решении Украины по русской нации

Глава РФ Путин назвал власти Украины оборзевшими из-за слов о русском народе

Президент России Владимир Путин высказался о решении украинских властей не включать русских в перечень коренных наций страны. По его словам, Киев проявил наглость. Российского лидера также возмутило приветствие в канадском парламенте 98-летнего ветерана пехотной дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько.

Путин заявил об уничтожении России на исторических землях

Президент России считает, что россиян начали уничтожать и изгонять на исторических территориях на Украине.

Объявили русских некоренной нацией на Украине. Совсем с ума сошли? Совсем, как бы сказать попроще, оборзели? Владимир Путин президент России

Речь идет о решении Верховной Рады Украины, принятом в 2021 году. Согласно закону, инициированному президентом Украины Владимиром Зеленским, русские не значатся в перечне коренных народов Украины.

После этого на сайте Кремля была опубликована статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Триггером для создания материала президент России назвал принятие закона о коренных народах на Украине. По его словам, сложившаяся ситуация требовала того, чтобы внимательнее посмотреть, «в каком мире мы живем и каковы отношения с ближайшими соседями».

Президент России заявил о желании Украины сотрудничать с кем угодно ради вреда России

В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» глава государства также заявил, что власти Украины готовы сотрудничать с кем угодно, чтобы навредить России. Таким образом он прокомментировал аплодисменты, которыми в канадском парламенте встретили 98-летнего ветерана пехотной дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько. Путин назвал это проявлением нацизма.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

«Я уже не говорю о том, что в реальной жизни там (на Украине — прим. "Ленты.ру") происходит, когда людей вылавливают, уничтожают на улицах. Это на весь мир показали. Мало того, что они придурки, так они еще и неонацисты», — сказал глава государства.