Президент России Путин назвал власти Украины придурками и неонацистами

Президент России Владимир Путин назвал украинские власти придурками и неонацистами. Об этом он заявил в эфире программы «Москва.Кремль.Путин», отрывок которой в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

Комментируя аплодисменты, которыми в канадском парламенте встретили 98-летнего ветерана пехотной дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько, Путин заявил, что это является проявлением нацизма и готовности сотрудничать с кем угодно, чтобы навредить России.

«Я уже не говорю о том, что в реальной жизни там (на Украине — прим. «Ленты.ру») происходит, когда людей вылавливают, уничтожают на улицах. Это на весь мир показали. Мало того, что они придурки, так они еще и неонацисты», — сказал глава государства.

22 сентября на заседании парламента Канады в честь визита в страну президента Украины Владимира Зеленского среди гостей оказался Гунько, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты представил в качестве «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Позднее премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал присутствие такого человека на заседании ужасной ошибкой, а Генпрокуратура РФ обратилась к властям страны с запросом об экстрадиции ветерана дивизии СС.