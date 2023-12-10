Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:48, 10 декабря 2023Бывший СССР

Путин назвал украинские власти придурками и неонацистами

Президент России Путин назвал власти Украины придурками и неонацистами

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал украинские власти придурками и неонацистами. Об этом он заявил в эфире программы «Москва.Кремль.Путин», отрывок которой в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

Комментируя аплодисменты, которыми в канадском парламенте встретили 98-летнего ветерана пехотной дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько, Путин заявил, что это является проявлением нацизма и готовности сотрудничать с кем угодно, чтобы навредить России.

«Я уже не говорю о том, что в реальной жизни там (на Украинеприм. «Ленты.ру») происходит, когда людей вылавливают, уничтожают на улицах. Это на весь мир показали. Мало того, что они придурки, так они еще и неонацисты», — сказал глава государства.

22 сентября на заседании парламента Канады в честь визита в страну президента Украины Владимира Зеленского среди гостей оказался Гунько, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты представил в качестве «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Позднее премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал присутствие такого человека на заседании ужасной ошибкой, а Генпрокуратура РФ обратилась к властям страны с запросом об экстрадиции ветерана дивизии СС.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Третий майдан» Арестович перечислил три варианта развития событий на Украине в 2024 году

      Вице-премьер Сербии заявил о намерении страны стать членом ЕС

      В США назвали абсурдом слова главы Пентагона об угрозе России Западу

      Сириец заключил контракт с Минобороны России, был признан негодным и сбежал

      Культовую юбку-пачку из сериала «Секс в большом городе» выставили на аукцион

      Путин назвал украинские власти придурками и неонацистами

      В российском регионе самолет с пассажирами экстренно сменил курс после взлета

      Загитова оценила популярность фигурного катания

      Минздрав согласовал обновление вакцины «Спутник лайт»

      Кудрявцева попала в больницу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости