США заявили о недостаточных усилиях Израиля в гуманитарной сфере в секторе Газа

Блинкен: США хотят видеть от Израиля больше усилий в гуманитарной сфере в Газе

США хотят видеть от Израиля больше усилий в гуманитарной сфере в секторе Газа. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в эфире CNN, пишет ТАСС.

По его словам, несмотря на то, что Израиль делает шаги по созданию безопасных зон на юге сектора Газа, Вашингтон не видит достаточного выполнения ряда аспектов. «Во-первых, [необходимо] обеспечение того, чтобы гуманитарные организации, начиная с ООН, которая действует героически, имели время, места и маршруты для доставки помощи», — сказал Блинкен.

Он также заявил о необходимости организации в секторе Газа нескольких маршрутов для эвакуации гражданского населения из анклава. Блинкен подчеркнул, что эти вопросы прорабатываются каждый день.

Ранее США заблокировали проект резолюции Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Совете Безопасности ООН по сектору Газа. За принятие документа проголосовали 13 членов Совбеза, однако Соединенные Штаты наложили на проект вето. От голосования воздержалась Великобритания. Соавторами резолюции являются 97 стран — членов ООН. Она предполагает немедленное гуманитарное прекращение огня и освобождение всех заложников. Совет Безопасности международной организации также повторил требование ко всем сторонам конфликта о необходимости исполнять обязательства в рамках международного права.