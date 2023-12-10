Судья напал на футболиста с ножом во время матча

Судья Армоа нанес футболисту ножевое ранение во время матча в Аргентине

Футбольный арбитр Ремихио Армоа напал на игрока с ножом во время матча в Аргентине. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, во время игры на поле произошла драка и футболисты окружили судью. После этого Армоа достал нож и нанес ранение в грудь одному из игроков.

Пострадавший потерял сознание, с поля его унесли партнеры по команде. Позднее игроку оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает. Сообщается, что речь идет о футболисте Кевине А. В больнице у него диагностировали прокол легкого.

При этом Армоа пытался сбежать после содеянного. Однако полиции удалось его задержать. Правоохранители возбудили дело в связи с произошедшим.

8 марта Сирийская футбольная ассоциация пожизненно отстранила бывшего капитана национальной сборной Ахмада Аль-Салеха за нападение на судью. Он получил красную карточку во время матча чемпионата Сирии против «Аль-Ватбы». После этого спортсмен набросился на удалившего его арбитра с оскорблениями, плюнул в него и ударил ногой.