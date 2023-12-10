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12:28, 10 декабря 2023Мир

В Германии в 2,5 раза повысились цены за газ

РИА Новости: за 2023 год в Германии в 2,5 раза повысились цены за газ

Фото: Unsplash

В Германии в 2,5 раза повысились цены за газ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные немецкой статистической службы.

Согласно их информации, государство сократило закупки в январе по сентябрь 2022 года в 1,8 раза — до 65,9 миллиарда кубометров с 121,7 миллиарда. Однако за 2023 год закупки упали до 47,9 миллиарда кубометров.

При этом отмечается, что, несмотря на обвал цен, среднегодовая стоимость одного кубометра резко выросла — с 0,18 евро до 0,45 евро. По этой причине власти Берлина потратили на газ примерно столько же, сколько и два года назад, а именно — 21,3 миллиарда евро.

Ранее Канцлер ФРГ Олаф Шольц обвинил Россию в выросших ценах на энергоносители. Выступая на съезде Социал-демократической партии Германии, канцлер заявил, что на мировых рынках за газ пришлось платить в 10 раз больше, чем раньше.

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      Мария Винар
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