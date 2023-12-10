В США раскрыли преимущество России перед Украиной на фронте

Политолог Миршаймер: баланс сил в конфликте с Украиной сместился в пользу России

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер раскрыл преимущество России над Украиной на фронте. Размышлениями на данную тему он поделился в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Ранее главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный рассказал, что конфликт между государствами зашел в тупик. Он отмечал, что из-за этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут добиться прорыва.

Однако Миршаймер пояснил, что данное утверждение является ошибочным. «Это не тупик, баланс сил сместился в пользу русских», — заявил политолог и добавил, что российские войска продолжают наступление. Также он уточнил, что отчеты ВСУ говорят о тяжелом положении их подразделений.

Ранее Миршаймер назвал условие переговоров России и Украины. По мнению профессора, США не должны вмешиваться в конфликт России и Украины, чтобы российский президент Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский сели за стол переговоров для урегулирования ситуации.