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15:30, 10 декабря 2023Мир

В США раскрыли преимущество России перед Украиной на фронте

Политолог Миршаймер: баланс сил в конфликте с Украиной сместился в пользу России

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер раскрыл преимущество России над Украиной на фронте. Размышлениями на данную тему он поделился в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Ранее главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный рассказал, что конфликт между государствами зашел в тупик. Он отмечал, что из-за этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут добиться прорыва.

Однако Миршаймер пояснил, что данное утверждение является ошибочным. «Это не тупик, баланс сил сместился в пользу русских», — заявил политолог и добавил, что российские войска продолжают наступление. Также он уточнил, что отчеты ВСУ говорят о тяжелом положении их подразделений.

Ранее Миршаймер назвал условие переговоров России и Украины. По мнению профессора, США не должны вмешиваться в конфликт России и Украины, чтобы российский президент Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский сели за стол переговоров для урегулирования ситуации.

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      Мария Винар
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