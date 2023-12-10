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10:26, 10 декабря 2023Забота о себе

Врач предупредил о вреде слишком частого мытья рук

Врач Банный: слишком частое мытье рук может нарушить микрофлору кожи

Фото: Unsplash

Слишком частое мыте рук и тела может нарушить микрофлору кожи, что создаст благоприятные условия для размножения микроорганизмов. Об этом в беседе с RT предупредил врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный.

По его словам, чрезмерная чистоплотность может истощить защитный слой кожного сала. «При этом полезные бактерии, в норме присутствующие на коже и защищающие орган от инфекций, вымываются, и его сопротивляемость снижается. Это может привести к развитию экземы, дерматита, розацеа и многих других кожных заболеваний», — рассказал Банный.

Он также добавил, что частое использование антибактериальных средств может способствовать появлению у микроорганизмов устойчивости к антибиотикам, а также к развитию аллергических реакций и аутоиммунных заболеваний. Врач подчеркнул, что, согласно исследованиям, дети, которые выросли в чрезмерно стерильной среде, чаще страдают от аллергии. «Это объясняется тем, что в отсутствие реальных "врагов" иммунная система начинает атаковать собственные клетки организма», — пояснил Банный.

При этом врач отметил важность соблюдения правил гигиены. По его словам, руки следует мыть регулярно. А продолжительность процесса должна составлять не менее 20 секунд.

Ранее врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Шатилова рассказала о методах борьбы с пылевыми клещами на постельном белье. По словам врача, сами по себе клещи неопасны, но они могут спровоцировать симптомы аллергии и бронхиальной астмы у людей, склонных к этим заболеваниям.

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      Константин Лысяков
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